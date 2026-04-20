Oppo опубликовала тизер смартфона Find X9 Ultra с акцентом на камеру. Устройство получит новые режимы съемки и расширенный динамический диапазон.

Opрo продолжает сотрудничество с Hasselblad и вносит заметные изменения. Вместо прежних настроек производители предлагают обновленный режим, который дает больше гибкости при съемке.

Изображение: GizmoChina

Hasselblad Master Mode 2.0 работает на фокусных расстояниях от 14 до 230 мм. Это позволяет снимать в RAW MAX и JPG MAX без привязки к конкретному объективу. Заявленный динамический диапазон — 16 EV. На бумаге это должно помогать при сложном освещении.

Изображение: GizmoChina

Oppo также добавила в приложение камеры пленочные стили под названиями Portra, 800T и TX400. Отдельно реализован широкоформатный режим XPAN. Для тех, кто привык настраивать параметры вручную, оставили возможность создавать собственные пресеты с помощью ИИ. В память устройства можно сохранить до 20 таких наборов.

Аппаратная часть включает четыре модуля: основной на 200 Мп, второй 200-мегапиксельный для трехкратного зума, 10-кратный перископ и 50-мегапиксельную широкоугольную камеру. Официальный анонс состоится 21 апреля.