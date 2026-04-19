Huawei анонсировала Watch Ultimate Design Diamond Edition перед стартом продаж в Китае.

Huawei уже выпускала люксовые версии смарт-часов. Новая модель продолжает эту линейку.

Изображение: GizmoChina

Компания Huawei готовит к выходу Watch Ultimate Design Diamond Edition. Часы предназначены для китайского рынка. Главное отличие от стандартной модели — отделка корпуса.

Изображение: GizmoChina

Производитель использует золото и бриллианты. Точное количество и качество драгоценных камней компания пока не раскрыла. Часы сохранят функции обычной версии: мониторинг здоровья, GPS, поддержку звонков и уведомлений.

Название Diamond Edition указывает на бриллиантовое покрытие. Это не первые премиальные часы Huawei — ранее компания выпускала Watch Ultimate Gold Edition. Новая модель станет еще более дорогой.

Старт продаж намечен на ближайшее время. Цену Huawei объявит перед началом продаж.