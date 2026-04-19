Ubisoft провела закрытый показ ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced для прессы. Журналисты остались довольны визуальной частью игры.

Assassin's Creed Black Flag 2013 года до сих пор считают одной из лучших частей серии. Пиратская тематика и Карибский антураж не имеют аналогов.

Изображение: Tech4Gamers

По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), ремейк под названием Black Flag Resynced уже показали отдельным представителям СМИ. Игру создают на современном движке Ubisoft. Журналисты, видевшие демонстрацию, остались под сильным впечатлением от графики. Сам Хендерсон тоже посмотрел презентацию и подтвердил: игра выглядит отлично.

Релиз назначен на 9 июля. Ремейк выйдет только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S — без поддержки старых консолей.

Публичный показ состоится 23 апреля. В этот же день Ubisoft снимет запрет на публикации для журналистов и, ожидается, выпустит первый трейлер.