Ubisoft распределяет ресурсы между своими ключевыми франшизами. Приоритеты компании постепенно смещаются.

Ubisoft пережила массовые сокращения и отмены проектов в начале нынешнего года. Компания решила сосредоточиться на ежегодных франшизах, но и этот план буксует.

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в подкасте Insider Gaming Weekly рассказал о состоянии ключевых проектов Ubisoft. После выхода Black Flag Resynced 9 июля компания выпустит новую основную часть Ghost Recon с кодовым именем OVR. Релиз намечен на финансовый год 2026/27.

С двумя играми серии Far Cry дела обстоят хуже. Хендерсон сказал, что проекты «проходят через ад и обратно». Геймплейная петля условно-бесплатного шутера Far Cry перекраивалась с начала 2025 года. В Far Cry 7, по слухам, сделают акцент на мультиплеере и перенесут в Нью-Йорк.

Ремейк Splinter Cell снова отложили — в следующем году он не выйдет. Сама Ghost Recon тоже под угрозой. Увольнения 105 сотрудников в студии Tom Clancy могут привести к задержкам или сокращению масштаба игры. А вот ремейк Rayman Legends, по словам инсайдера, продвигается хорошо.