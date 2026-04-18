Global_Chronicles
Ford расширит партнерство с китайскими автопроизводителями и при этом продолжит борьбу с ними
Исполнительный директор прямо заявил о своих опасениях за существование американского автопрома в случае допуска на рынок США китайских производителей.

Джим Фарли (Jim Farley), исполнительный директор компании Ford, не скрывает своего отношения к китайским автопроизводителям. Он называет их одновременно впечатляющими и пугающими. Теперь компания выбрала двойную стратегию: учиться у конкурентов и одновременно держать их за пределами США.

 

Изображение: Сarscoops

В интервью The Wall Street Journal Фарли заявил, что кампания Ford намерена расширять партнерства с китайскими компаниями на внешних рынках. Причина проста: китайцы лидируют в технологиях, стоимости и скорости разработки. Речь идет о BYD, Geely, Xiaomi и SAIC.

Всего несколькими днями ранее в разговоре с Fox News Фарли заявил, что если китайские автомобили получат доступ на рынок США, это уничтожит американскую автомобильную промышленность. «Это нечестная борьба», — сказал он. По его словам, страны, открывшие свои рынки для Китая, потеряли заводы и рабочие места.

У Ford уже есть крупные мощности в Китае. Партнерское сотрудничество с местными компаниями помогут Ford оставаться конкурентоспособным в Европе, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и даже Мексике — везде, где китайские производители быстро отвоевывают покупателей у местных автопроизводителей. Фарли считает, что компания должна подготовиться к возможному появлению китайских автомобилей в США, даже если этого никогда не случится.

#китай #xiaomi #автомобили #byd #автопром #geely #ford #saic #джим фарли
Источник: carscoops.com
