Global_Chronicles
Розыгрыш Microsoft с призами в $1 млн и трёх Mercedes по $100 тысяч на каждый остался незамеченным
Microsoft запустила розыгрыш для пользователей браузера Edge с призовым фондом $2 миллиона. СМИ узнали об акции только спустя месяц.

Компании часто используют крупные денежные призы и дорогие автомобили для привлечения аудитории. Обычно такие новости разлетаются моментально. Но с рекламной акцией Microsoft вышло иначе. 

Ресурс NeoWin обнаружил, что Microsoft уже больше месяца проводит конкурс для пользователей Edge. Главный приз — $1 миллион наличными. Также компания разыгрывает три Mercedes-Benz с бюджетом $100 тысяч на каждый автомобиль и тысячи мгновенных призов.

Участие бесплатное. Нужно перейти на rewards.bing.com и войти в учетную запись. Пользователь соглашается на получение писем о программе Microsoft Rewards, включая предложения продуктов. Дополнительные заявки можно получить за баллы программы, максимум — 465 на человека.

В конкурсе участвуют жители США, Канады, стран Южной Америки и Европы, а также Новой Зеландии, Японии и Южной Африки. Победители из некоторых стран получат приз за вычетом 30% налога.

За месяц участники из Испании, США и Мексики уже выиграли компьютер Acer Copilot+, подарочную карту Xbox на $50 и портативную консоль ROG Xbox Ally.

#microsoft #edge #mercedes-benz #bing #розыгрыш #microsoft rewards
Источник: tomshardware.com
