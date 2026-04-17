Стартап Sabi разрабатывает носимое устройство, которое преобразует мозговую активность в текст. Компания использует электроэнцефалографию и планирует выпуск первого продукта к концу 2026 года.

Разработка интерфейсов между мозгом и компьютером постепенно выходит за пределы лабораторий. Один из таких проектов направлен на перевод мыслей человека в текстовый формат.

Калифорнийский стартап Sabi, работающий в сфере нейротехнологий, разрабатывает носимое устройство, которое преобразует мозговую активность в текст. Компания планирует вывести первый продукт на рынок уже к концу текущего года.

Речь идет о шапках и бейсболках, которые используют электроэнцефалографию для считывания сигналов мозга через датчики на коже головы. В отличие от инвазивных решений, устройство не требует имплантации.

Сложность технологии связана с тем, что сигналы мозга остаются слабыми и сильно различаются у разных людей. Чтобы повысить точность, Sabi увеличивает число сенсоров до десятков тысяч, тогда как в обычных системах их значительно меньше.

Компания также собирает большие объемы данных для обучения системы. Уже накоплено более 100 тысяч часов записей мозговой активности. На их основе создают модель, которая должна учитывать различия в мышлении разных людей.

Разработчики ориентируются на скорость набора около 30 слов в минуту на начальном этапе. В дальнейшем они рассчитывают увеличить этот показатель.