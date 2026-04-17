Большая часть молодых россиян рассчитывает на заработок выше 100 тысяч рублей в месяц. При этом при выборе профессии они чаще всего исходят из интереса к сфере деятельности.

Нынешние ожидания молодых россиян на рынке труда формируются сразу по нескольким критериям. На первый план выходит не только уровень возможного дохода, но и личный интерес к будущей профессии.

© Михаил Метцель/ ТАСС

Исследование, проведенное СберНПФ совместно с сервисом «Работа.ру», показало, что подавляющее большинство россиян младше 29 лет рассчитывают на зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. Таких участников опроса оказалось 86%, и только меньшая часть готова рассматривать более скромный уровень дохода.

Если говорить о конкретных ожиданиях, почти треть респондентов ориентируется на доход в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей. Чуть меньше участников выбирают более высокие уровни: одинаковые доли заявили о планке 150–200 тысяч и 200–300 тысяч рублей. Небольшая группа опрошенных указала, что рассчитывает на заработок свыше 300 тысяч рублей.

При выборе будущей профессии молодежь в первую очередь обращает внимание на интерес к самой сфере — этот фактор отметили более половины участников исследования. Вместе с этим важную роль играют и более практические критерии: уровень заработка, соответствие собственным навыкам, а также востребованность профессии на рынке труда.

Часть респондентов также указала на значение условий работы. Для них важны возможность удаленного формата и варианты профессиональной самореализации. В совокупности это показывает, что ожидания молодых специалистов выходят за рамки только уровня дохода и включают более широкий набор факторов при выборе карьеры.