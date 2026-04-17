Компания Honor представила игровой ноутбук WIN с 16-дюймовым экраном и частотой обновления 300 Гц. Устройство также получило технологию, снижающую дискомфорт в 3D-играх.

У некоторых людей начинается головокружение от 3D-игр. Honor обещает, что их новый ноутбук решит эту проблему. Honor расширила линейку игровых ноутбуков и представила модель WIN. Устройство ориентировано на высокую частоту обновления изображения и быстрый отклик экрана.

Изображение: ITHome

Компания Honor официально показала игровой ноутбук WIN. Он получил 16-дюймовый ЖК-экран с поддержкой точной цветопередачи и яркостью до 500 нит.

Изображение: ITHome

Экран работает с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс. Производитель также заявляет о технологии, которая снижает дискомфорт при 3D-играх и помогает уменьшить ощущение укачивания во время игры. Внутри установлена видеокарта NVIDIA RTX 5070 Ti с максимальной мощностью 270 Вт.

Изображение: ITHome

Модель ориентирована на высокую плавность изображения. Высокая частота обновления и быстрый отклик направлены на более стабильную передачу динамичных сцен.

Старт продаж Honor WIN запланирован на 23 апреля.