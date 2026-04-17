Samsung планирует установить в некоторые модели Galaxy S27 накопители UFS 5.0. Скорость интерфейса нового стандарта достигает 10,8 ГБ в секунду.

В линейке флагманских смартфонов Samsung могут произойти изменения, связанные с типом встроенной памяти. Речь идёт о переходе на новый стандарт хранения данных.

Инсайдер yeux1122 сообщил, что Samsung рассматривает внедрение UFS 5.0 в серию Galaxy S27. По его данным, как минимум одна модель, включая Galaxy S27 Ultra, может получить такой тип хранилища.

Стандарт UFS 5.0 обеспечивает скорость интерфейса до 10,8 ГБ/с. Это выше показателей используемых решений и приближает мобильные устройства к уровню современных SSD. На практике это означает более быструю загрузку приложений, ускоренную передачу файлов и стабильную работу при высоких нагрузках.

Сейчас серия Galaxy S26 использует UFS 4.1. Компания уже улучшила работу памяти за счет оптимизаций, включая WriteBooster и переработку управления данными.

Переход на UFS 5.0 может дать более заметный прирост. Увеличение пропускной способности становится актуальным на фоне роста задач, связанных с обработкой данных и использованием ИИ прямо на устройстве.

Разработку стандарта JEDEC завершила в начале года, и производители уже готовят его внедрение.