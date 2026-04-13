Разработчики Fragmentary Order опубликовали семиминутный трейлер с элементами сюжета. Видео раскрывает предысторию и ключевые детали мира игры.

Авторы Fragmentary Order представили первый развернутый взгляд на сюжет игры. В центре внимания оказался мир будущего и причины его нынешнего состояния.

Студия Rant Gaming совместно с издателем Cor3 и при участии Никиты Буянова, известного по Escape from Tarkov, работает над шутером Fragmentary Order. Разработчик отдельно уточнил, что новый проект не связан с Tarkov и создается как самостоятельная игра.

Опубликованный трейлер длится около семи минут. В нем показали события, которые предшествуют основному игровому процессу, и объяснили устройство мира. Действие разворачивается в 2251 году после масштабного кризиса, который привел к фактическому распаду человеческой цивилизации.

Сюжет связывает происходящее с мегакорпорацией «Ядро». Она объединила оставшиеся государства и направила развитие технологий на освоение космоса.





Игроки будут управлять клонами и выполнять контракты в разных точках Солнечной системы, включая Марс. Проект сочетает тактический шутер, выживание и механику эвакуации. Разработка еще продолжается, поэтому предзаказ пока оформить нельзя.