TCL разрабатывает монитор с двухрежимной работой и расширенным диапазоном частоты обновления.

Производители дисплеев продолжают искать способы повысить плавность изображения без отказа от высокого разрешения. Один из вариантов — использование разных режимов работы экрана.

TCL Technology через подразделение TCL CSOT готовит монитор с двухрежимной системой работы. В отличие от привычных решений, где частота обновления увеличивается примерно вдвое, новая модель предусматривает четырехкратное переключение.

Речь идет о переходе между режимами с разной частотой. По имеющимся данным, монитор сможет работать на уровне около 160 Гц в одном режиме и достигать 640 Гц в другом. Такой подход позволяет выбирать между более высоким разрешением и максимальной плавностью изображения.

Ожидается, что при стандартной работе устройство будет ориентироваться на высокое разрешение, а при переключении — на более низкое, но с заметно большей частотой обновления.

Тип используемой панели пока не раскрыт. Компания рассматривает разные варианты, включая OLED и IPS, но окончательные характеристики не подтверждены.