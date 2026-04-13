Global_Chronicles
Meta* разрабатывает ИИ-персонаж по образу Марка Цукерберга для общения с персоналом компании
Марк Цукерберг лично вовлечён в процесс обучения и тестирования анимированного искусственного интеллекта, который будет общаться и давать обратную связь сотрудникам.

Крупные технологические компании внедряют ИИ не только в продукты, но и в рабочие процессы. Meta проверяет, как такие решения могут использоваться в управлении и коммуникации с персоналом.

Изображение - Gemini

По данным Financial Times, Meta Platforms Inc. тестирует систему на базе искусственного интеллекта, созданную по образу Марк Цукерберга. Она предназначена для общения с сотрудниками компании по рабочим вопросам.

Система имитирует стиль речи и подходы Цукерберга. Для этого разработчики используют его публичные выступления, заявления и взгляды на развитие бизнеса. Иначе говоря, модель воспроизводит позицию руководителя в типовых ситуациях.

Проект ориентирован на внутренние процессы Meta*, то есть на взаимодействие внутри компании, а не с пользователями сервисов. Речь идет о рабочих обсуждениях и обмене информацией между сотрудниками.

Источники также описывают систему как фотореалистичный трехмерный образ, способный вести диалог.

Разработка связана с более широкой стратегией Meta по внедрению ИИ. В компании уже отмечали рост производительности разработчиков за счет использования подобных инструментов. Параллельно Meta развивает собственные ИИ-решения, включая модель Muse Spark, которую интегрируют в сервисы и приложения.

* Meta — признана экстремистской и запрещена на территории РФ

#искусственный интеллект #ии #meta ai #meta марк цукерберг #muse spark
Источник: notebookcheck.net
