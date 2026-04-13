Global_Chronicles
В США комплект памяти DDR5 объемом 128 ГБ продают за $4200
За рубежом в розничной продаже появились комплекты памяти DDR5 и твердотельные накопители. Цена одного набора оперативной памяти Corsair объемом 128 ГБ достигла $4199,99.

Кризис в индустрии памяти ударил по потребителям. Центры обработки данных и компании из сферы искусственного интеллекта скупают все запасы, а производственные мощности переходят на высокоскоростную память HBM.

Фото: Reddit/Hell-Diver 7

Пользователь Hell-Diver 7 опубликовал на Reddit снимки из магазина Micro Center. На фотографиях видны шкафы и стеллажи, полностью забитые модулями DDR5 и SSD.

Купить все это не проблема, вот только все цены выросли более чем на 200% относительно периода до начала текущего кризиса. Комплект Corsair Vengeance RGB на 128 ГБ с частотой DDR5-6400 стоит $4199,99.

Фото: Reddit/Hell-Diver 7

Твердотельные накопители тоже стоят дорого. Samsung 9100 Pro PCIe Gen5 продают за $679,99 за 2 ТБ и за $2719,99 за 8 ТБ. Накопитель Sandisk WD_Black SN8100 на 2 ТБ обойдется в $690,99, а модель на 4 ТБ — в $1272,99. Правда, на четырехтерабайтную версию действует скидка: ее отдают за $699,99, что дешевле на $573.

Обычные потребители и геймеры теперь вынуждены пересматривать бюджеты на сборку новых компьютеров. Ситуация влияет на выбор комплектующих, так как нынешняя цена оказалась запредельной для большинства покупателей.

#ssd #ddr5 #оперативная память #corsair
Источник: tweaktown.com
