Власти планируют построить на юге России новый курорт

Россия запускает крупный туристический проект на черноморском побережье. Речь идет о строительстве современного курортного кластера с нуля. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила подробности о проекте «Новая Анапа». Инвестиции в него составят более ₽560 миллиардов. По данным организации, точная сумма находится в диапазоне 461–560 млрд.

Этот курорт станет самым дорогим из всех анонсированных в стране. Всего в России собираются построить десять подобных объектов. На них потратят примерно ₽1,7–₽1,8 триллиона. «Новая Анапа» заметно обгоняет остальные проекты по объему вложений. Проект предусматривает круглогодичный отдых. В планах — возвести отели, развлекательные центры и благоустроить пляжи.

Стройка должна начаться уже в этом году. Раньше сроки сдвигали из-за проблем с экологией. Сейчас проект вернули в активную стадию. Эксперты полагают, что новый курорт создаст рабочие места и привлечет больше туристов. Краснодарский край укрепит свои позиции как главное курортное направление страны.