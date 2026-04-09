Global_Chronicles
Астронавты экипажа «Артемиды II» наблюдали вспышки от ударов метеоритов на Луне
Большинство наблюдений пришлось на солнечное затмение, когда Луна проходила перед Солнцем

1 апреля 2026 года командир миссии «Артемида II» Рейд Уайзман вышел на связь с центром управления NASA в Хьюстоне и сообщил, что астронавты видят ударные вспышки на Луне. Канадский член экипажа Джереми Хансен только что заметил еще одну.

Фотография НАСА, на которой запечатлено лунное затмение, свидетелем которого стали астронавты миссии «Артемида II»  во время их полета вокруг Луны 6 апреля 2026 года.

Келси Янг, руководитель лунной научной миссии, находилась в Хьюстоне. На следующий день на брифинге Янг призналась, что не ожидала увидеть что-либо в этой миссии. Астронавты вели наблюдения почти семь часов. Хансен предположил, что вспышек было намного больше. Уайзман описал их как белые или голубовато-белые. Длительность каждой — миллисекунды. По словам Уайзмана, сомнений в том, что они видят удары, не было ни у кого.

НАСА насчитало шесть падений метеоритов. Большинство наблюдений пришлось на солнечное затмение, когда Луна проходила перед Солнцем. Американские ученые сейчас сопоставляют данные астронавтов с информацией со спутника, который вращается вокруг Луны.

Профессор Университета Брауна Питер Шульц отметил, что перед созданием лунной базы нужно тщательнее отслеживать метеоритный поток. На Земле мелкие метеориты сгорают в атмосфере. На Луне атмосферы нет, поэтому они достигают поверхности. Это делает подобные наблюдения важными для понимания условий на Луне и оценки рисков при будущих миссиях.

#nasa #луна #астронавты #метеориты #артемида ii
Источник: phys.org
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
27
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Apple могла столкнуться с нехваткой чипов A18 Pro из-за спроса на MacBook Neo
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
5
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
Компания SanDisk представила версию карты Extreme Pro UHS-II объемом 2 терабайта за $2000
+
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
163
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
13
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Dentarg
00:19
Глава Dell: Спрос на память для ИИ вырастет в 625 раз к 2028 году
Всеволод Шевченко
23:57
Я пишу стихи, и для меня Suno - находка! С его помощью я могу превратить свои стихи в песню. И мне это нравится. Это совершенно бесплатно, есть лимиты на сутки, конечно. Но есть простор для творчества...
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Китя.
23:57
Бот Амудэ мой раб. давай батрачь
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Всеволод Шевченко
23:43
Почему этот п..ас Китя еще не забанен? Админы?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
ark-bak
23:42
Испанский стыд - какой трэш в комментах!
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Всеволод Шевченко
23:36
Ты забыл сказать кое-что. - Литрес - он же Эксмо - крупнейший монополист, который скупил почти все сети книжных магазинов и дофига издательств. У владельца этого шалмана волосатая рука в Кремле, и его...
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
kilobait3
23:33
Ты их хранишь?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
mayday30
23:27
А я установил Max и доволен.
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Dentarg
23:25
Это лишь один из уровней понимания. Руководить можно элегантно, делать для себя какие угодно списки и табельные номера, но это не будет рушить человеческую атмосферу. Только гоблин-инженер или всраты...
Российские банки с июля при переводах через СБП должны будут обмениваться ИНН клиентов
Roditch
23:23
Не в этом дело. Когда руководишь людьми, то приходит понимание необходимости "пронумеровать людей". Это не хорошо и не плохо. Обычная необходимость при планировании работ и бюджета.
Российские банки с июля при переводах через СБП должны будут обмениваться ИНН клиентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter