Большинство наблюдений пришлось на солнечное затмение, когда Луна проходила перед Солнцем

1 апреля 2026 года командир миссии «Артемида II» Рейд Уайзман вышел на связь с центром управления NASA в Хьюстоне и сообщил, что астронавты видят ударные вспышки на Луне. Канадский член экипажа Джереми Хансен только что заметил еще одну.

Фотография НАСА, на которой запечатлено лунное затмение, свидетелем которого стали астронавты миссии «Артемида II» во время их полета вокруг Луны 6 апреля 2026 года.

Келси Янг, руководитель лунной научной миссии, находилась в Хьюстоне. На следующий день на брифинге Янг призналась, что не ожидала увидеть что-либо в этой миссии. Астронавты вели наблюдения почти семь часов. Хансен предположил, что вспышек было намного больше. Уайзман описал их как белые или голубовато-белые. Длительность каждой — миллисекунды. По словам Уайзмана, сомнений в том, что они видят удары, не было ни у кого.

НАСА насчитало шесть падений метеоритов. Большинство наблюдений пришлось на солнечное затмение, когда Луна проходила перед Солнцем. Американские ученые сейчас сопоставляют данные астронавтов с информацией со спутника, который вращается вокруг Луны.

Профессор Университета Брауна Питер Шульц отметил, что перед созданием лунной базы нужно тщательнее отслеживать метеоритный поток. На Земле мелкие метеориты сгорают в атмосфере. На Луне атмосферы нет, поэтому они достигают поверхности. Это делает подобные наблюдения важными для понимания условий на Луне и оценки рисков при будущих миссиях.