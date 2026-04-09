Компания HopFlyt разработала гибридный eVTOL Cyclone с полукруглыми каналами в крыльях. Такая конструкция снижает расход энергии на 30% и обеспечивает дальность до 1300 км.

Стартап HopFlyt создал летательный аппарат вертикального взлета и посадки, использующий полукруглые крылья с каналами. Аппарат сочетает старые идеи аэродинамики с современными материалами и гибридной силовой установкой.

Конструкция Cyclone использует каналы в крыльях, направляющие поток воздуха к несущей поверхности. Это позволяет аппарату зависать и выполнять вертикальный взлет с меньшим энергопотреблением. По данным HopFlyt, устройство расходует на 30% меньше энергии по сравнению с обычными eVTOL, а расход топлива составляет менее трех галлонов в час.

Гибридная силовая установка сочетает батареи для зависания и турбогенератор для крейсерского полета. Такой подход обеспечивает дальность полета до 1300 км и возможность перевозить грузы до 115 кг. Каналы вращаются под крылом для полета вперед и могут служить аэродинамическими тормозами при снижении.

Стартап ориентируется на коммерческий запуск в 2027 году, планируя использовать Cyclone для снабжения военно-морских сил, логистики морской энергетики и доставки медицинских грузов. Аппарат реализует идеи Уилларда Рэя Кастера, который еще в 1928 году предложил конструкцию крыла с канальной структурой для вертикального взлета и посадки. Кастер десятилетиями пытался доказать эффективность этой схемы, но ограниченные материалы и технологии того времени не позволяли реализовать концепцию в серийных самолетах. Cyclone использует современные композиты, гибридную силовую установку и поворотные каналы, что позволяет воплотить идеи Кастера в рабочем летательном аппарате, снижая энергопотребление и увеличивая дальность полета.





Компания HopFlyt ведет тесты прототипа и раунд финансирования серии А. Главный инженер отмечает, что цифровые системы управления, электродвигатели и легкие композиты теперь позволяют реализовать концепцию канальных крыльев. Cyclone сочетает историческую аэродинамику и современные технологии для увеличения дальности полета и снижения эксплуатационных расходов.