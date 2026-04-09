Global_Chronicles
Утечка раскрыла емкость аккумулятора Xiaomi 18 Pro Max
В сети появилась информация о характеристиках Xiaomi 18 Pro Max. Смартфон может получить аккумулятор заметно большей емкости по сравнению с прошлой моделью.

Китайский производитель обычно представляет линейку смартфонов Xiaomi 18 в сентябре. Стандартная версия и модель Pro, по слухам, сохранят компактные размеры, а Pro Max окажется крупнее.

 

Изображение: XiaomiTime

Инсайдер Digital Chat Station сообщил в Weibo, что в тестировании находится флагманское устройство с большим экраном и новой платформой. Название батареи в прототипе начинается с цифры 8. На этом основании сделан вывод, что речь идет об аккумуляторе с емкостью около 8500 мАч.

Если информация подтвердится, Xiaomi 18 Pro Max заметно превзойдет предыдущее поколение. Модель Xiaomi 17 Pro Max оснащалась батареей на 7500 мАч.

Тот же источник уточняет, что новый смартфон проходит тестирование с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки. Другие детали также уже обсуждаются. Смартфон может получить двойную основную камеру на 200 мегапикселей и дополнительный сверхширокоугольный модуль на 50 мегапикселей.

Ожидается использование сенсора SmartSens для основной камеры. В качестве платформы рассматривают чип следующего поколения — Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Смартфон, вероятно, получит крупный дисплей с тонкими рамками, а на задней панели сохранится дополнительный экран. В новой версии его функции расширят с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

#xiaomi #аккумулятор #digital chat station #snapdragon 8 elite gen 6 #smartsens #xiaomi 18 pro max #8500 мач
Источник: ximitime.com
