Италия стала первой страной, где можно взять оплачиваемый отпуск для ухода за тяжелобольным домашним животным.

Вопрос отношения к домашним животным постепенно переходит в юридическую плоскость. В ряде случаев речь уже идет не только о заботе, но и об обязанностях владельцев.

В Италии впервые в мире признали уход за тяжело больным питомцем уважительной причиной для временного отсутствия на работе. Сотрудник может взять до трех оплачиваемых дней в год, если предоставит справку от ветеринара. При этом животное должно иметь микрочип и официальную регистрацию.

Основа для такого подхода появилась раньше. В 2017 году суд рассмотрел дело сотрудницы университета в Риме, которая осталась дома, чтобы ухаживать за пожилой собакой. Суд поддержал ее позицию и признал, что отказ от помощи животному в тяжелом состоянии может нарушать уголовное законодательство.

И вот теперь правовая практика в Италии изменилась. Уход за питомцем в критической ситуации начали рассматривать не только как личное решение, но и как обязанность владельца.

В большинстве стран животные по-прежнему считаются имуществом. Итальянская модель предлагает другой подход и закрепляет за владельцем ответственность за состояние питомца, включая необходимость срочного ухода. Для миллионов семей собака или кошка — полноценный член семьи. Италия просто привела закон в соответствие с этой реальностью.