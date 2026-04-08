OnePlus представила смартфон Nord 6 с акцентом на автономность и производительность.

В сегменте средне-премиальных смартфонов производители все чаще делают ставку на баланс между мощностью и временем работы. Новая модель OnePlus следует этому подходу.

OnePlus выпустила смартфон Nord 6, который сочетает производительный чип и увеличенную батарею. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 4h и поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X.

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления до 165 Гц. Панель поддерживает высокую яркость и расширенную цветопередачу, что важно при просмотре видео и в играх.

Главной особенностью стала батарея емкостью 9000 мАч. Она поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, обратную зарядку мощностью 27 Вт и зарядки в обход аккумулятора. Для стабильной работы под нагрузкой предусмотрена система охлаждения.

Основная камера использует сенсор на 50 Мп, дополнительно установлен сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп записывает видео в 4K.

Смартфон работает на OxygenOS 16 с Android 16 и получит несколько обновлений системы и безопасности. Для защиты дисплея используется материал Crystal Guard. Корпус защищен по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, плюс есть сертификация MIL-STD-810H. Цена стартует с 38 999 рупий, что эквивалентно 33 000 руб. за версию 8 ГБ оперативной памяти.