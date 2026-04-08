Инсайдер Digital Chat Station опубликовал изображение, которое, предположительно, показывает портативную игровую консоль OnePlus.

Компания OnePlus пока ничего не анонсировала официально, но в сети уже обсуждают рендер устройства, которое, судя по всему, станет первой портативной консолью бренда. Изображение опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station.

Изображение: GizmoChina

На утекшем рендере видно, что консоль заметно толще обычного смартфона. По бокам расположились фиолетовые выступы — такое решение обычно делают для удобства при долгих игровых сессиях. Также на корпусе заметны боковые кнопки, похожие на триггеры.

Изображение скриншота: GizmoChina

По данным инсайдеров, устройство получит восьмидюймовый дисплей и флагманский процессор Dimensity. Внутри, скорее всего, установят крупный аккумулятор и активную систему охлаждения, чтобы консоль не перегревалась в требовательных играх.

Интересная деталь: управление может отойти от классической схемы с двумя джойстиками. Вместо этого акцент сделают на стиль шутеров от первого лица — сочетание сенсорного экрана с физическими триггерами. Такая схема подойдет для быстрых игр вроде BGMI, где важна мгновенная реакция.

Консоль, вероятно, позаимствует у современных смартфонов высокую частоту обновления экрана и гибкую настройку производительности. Если утечка подтвердится, OnePlus выйдет на новый для себя рынок — между мощными телефонами и специализированными игровыми устройствами.