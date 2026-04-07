Global_Chronicles
Дешевый MacBook Neo может подорожать: у Apple закончились процессоры A18 Pro
Apple столкнулась с нехваткой процессоров A18 Pro для MacBook Neo. Компания выбирает между ростом цены и ограничением поставок.

В сегменте недорогих устройств зависимость от одного компонента встречается редко, но в данном случае произошло именно так. Ограниченный запас чипов быстро стал ключевым фактором для всей линейки ноутбуков. 

Изображение: WCCFTech

Запасы отобранных процессоров A18 Pro, которые использовались для удешевления MacBook Neo, исчерпаны. По данным Culpium, Apple решает, заказывать ли новые партии чипов или ограничиться уже произведенными устройствами.

Первый вариант означает рост затрат: TSMC работает на пределе и не предоставляет скидок даже крупным клиентам. В этом случае Apple придется закупать полноценные версии A18 Pro по полной цене и затем отключать часть графического блока, что увеличит себестоимость и может привести к пересмотру цены ноутбука.

Отказ от дополнительных заказов исключает рост затрат, но фиксирует объем выпуска на уже произведенном уровне. Иначе говоря, новые партии MacBook Neo просто не появятся, и компания потеряет часть потенциальных продаж.

Одновременно растут цены на DRAM и алюминий, что дополнительно увеличивает себестоимость устройства. Это усиливает давление на маржу, даже с учетом того, что Apple частично компенсирует издержки за счет других направлений бизнеса.

Компания также перераспределяет загрузку сборочных площадок Quanta и Foxconn во Вьетнаме и Китае. Изначально Apple рассчитывала выпустить от 5 до 6 миллионов MacBook Neo, но дальнейшие планы теперь зависят от доступности чипов.

При этом TSMC не готова пересматривать условия для Apple. Даже при статусе одного из крупнейших клиентов компания вынуждена оплачивать новые партии A18 Pro по полной стоимости.

В качестве альтернативы обсуждают отказ от базовой версии с накопителем на 256 ГБ или пересмотр конфигураций с повышением цены. Эти меры позволяют частично компенсировать рост затрат, но делают модель менее доступной.

#apple #tsmc #ноутбук #foxconn #dram #a18 pro #macbook neo #culpium
Источник: wccftech.com
