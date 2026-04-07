На мировом рынке полупроводников обсуждают новый формат сотрудничества между технологическими гигантами. Речь идет о проекте, который затрагивает не только объемы выпуска, но и саму организацию выпуска микросхем.
Источник изображения: Intel
Intel объявила о присоединении к проекту Tesla TeraFab, который курирует Илон Маск. Партнерство предусматривает создание производственной площадки с объемами выпуска, значительно превышающими возможности существующих заводов.
Инициатива направлена на развитие локального производства и снижение зависимости от сторонних подрядчиков, включая TSMC. Поскольку Tesla не обладает собственными технологиями изготовления чипов, выбор промышленного партнера стал ключевым шагом.
Intel окажет поддержку Tesla в строительстве завода в Остине, адаптируя его под производственные процессы Tesla. Компания предоставит свой техпроцесс 18A, который уже используют на заводе Fab 52 в Аризоне с четвертого квартала прошлого года. Tesla примет решение о выпуске чипов либо под оригинальным техпроцессом Intel, либо с измененной архитектурой для продукта AI6.
Условия распределения выручки между компаниями не раскрываются.