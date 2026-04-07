Intel стала партнером проекта Tesla TeraFab, ориентированного на крупносерийное производство чипов. Стороны намерены развернуть выпуск на уровне, превышающем текущие мощности отрасли.

На мировом рынке полупроводников обсуждают новый формат сотрудничества между технологическими гигантами. Речь идет о проекте, который затрагивает не только объемы выпуска, но и саму организацию выпуска микросхем.

Источник изображения: Intel

Intel объявила о присоединении к проекту Tesla TeraFab, который курирует Илон Маск. Партнерство предусматривает создание производственной площадки с объемами выпуска, значительно превышающими возможности существующих заводов.

Инициатива направлена на развитие локального производства и снижение зависимости от сторонних подрядчиков, включая TSMC. Поскольку Tesla не обладает собственными технологиями изготовления чипов, выбор промышленного партнера стал ключевым шагом.

Intel окажет поддержку Tesla в строительстве завода в Остине, адаптируя его под производственные процессы Tesla. Компания предоставит свой техпроцесс 18A, который уже используют на заводе Fab 52 в Аризоне с четвертого квартала прошлого года. Tesla примет решение о выпуске чипов либо под оригинальным техпроцессом Intel, либо с измененной архитектурой для продукта AI6.

Условия распределения выручки между компаниями не раскрываются.