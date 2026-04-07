Apple завершила разработку большинства компонентов для своего первого складного смартфона. Но компания не может согласовать с поставщиками цены на материалы, что ставит под вопрос запуск в 2026 году.

Буквально вчера появлялись сообщения, что Apple запустила пробное производство iPhone Fold на заводе Foxconn ( узнать подробности можно здесь ) и решила проблему заметной складки на экране. Но, судя по новой информации, эти новости были преждевременными.

Почти все компоненты будущего смартфона уже определены. Речь идет об ультратонком стекле, внутреннем дисплее, емкости аккумулятора и процессоре A20 Pro. Но Apple до сих пор не выбрала материал для корпуса: компания рассматривает два варианта — напечатанный на 3D-принтере титановый сплав и жидкий металл. Каждый из них требует согласования цен с производителями.

По данным инсайдера Fixed-focus digital cameras , переговоры зашли в тупик. Ожидается, что базовая цена iPhone Fold составит около 2000 долларов. Apple пытается снизить эту сумму и потому давит на поставщиков, добиваясь уменьшения стоимости комплектующих. Технология 3D-печати, которую компания уже использует, помогает сокращать производственные расходы.

Изображение: Fixed-focus digital cameras

Этап тестирования и проверки продукта запланирован на июль или начало августа. Время еще есть, но с каждым днем его остается все меньше. Если Apple не договорится с поставщиками в ближайшие месяцы, массовое производство и запуск могут сдвинуться. Пока что компания, по словам инсайдера, придерживается первоначального графика, но к этим слухам стоит относиться с осторожностью: у источника не самая надежная репутация.