В первом квартале 2026 года российские госучреждения и госкомпании провели больше закупок корпоративного VPN, чем год назад.

Нынешнее законодательство обязывает компании и госструктуры шифровать данные, когда те идут через открытые каналы связи. Это касается персональных данных, государственных информационных систем и сведений ограниченного доступа. VPN как раз обеспечивает такую защиту.

Изображение - ChatGPT

Статистику по закупкам собрали в «СКБ Контур». За первый квартал этого года государственные и муниципальные учреждения провели 1016 тендеров на корпоративный VPN. Это на 22,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Но суммы изменились в обратную сторону. Вместо 6,9 миллиарда рублей за первый квартал 2025-го — всего 2,02 миллиарда за аналогичный период 2026-го. Средняя стартовая цена контракта тоже упала: с 8,3 миллиона рублей в прошлом году до 1,98 миллиона в этом. Снижение составило 76,2 процента.

Почему так вышло, объясняет Юрий Драченин из «СКБ Контур». В ушедшем году VPN часто включали в крупные многокомпонентные закупки. Сейчас их стали заказывать отдельно. Плюс часть денег перетекла в смежные категории. Заказчики покупают не просто VPN, а комплексные решения: защищенный удаленный доступ, сетевую безопасность, межсетевые экраны или криптошлюзы.

Дмитрий Овчинников из UserGate добавляет, что закон прямо требует использовать VPN при передаче данных через открытые каналы. Это не рекомендация, а обязанность для тех, кто работает с персональными данными или гостайной.