Redmi готовится представить в Китае новый смартфон серии K. Устройство ориентировано на игры, а не на кратковременные пиковые нагрузки. Компания сделала ставку на стабильность.
Redmi K90 Max получил переработанную систему активного воздушного охлаждения. Производитель установил 18,1-миллиметровый вентилятор, который дает в 1,3 раза больший воздушный поток по сравнению с обычными конструкциями. Вертикальная структура воздухозаборника снижает сопротивление и увеличивает объем воздуха. По внутренним тестам, специальная конструкция каналов повышает эффективность охлаждения до 40%.
В компании также доработали несколько моментов, которые важны для игр. Сенсорный экран теперь быстрее реагирует на нажатия. Сеть держит соединение стабильнее. Вывод звука тоже улучшили — без уточнения, правда, каким именно способом. Кроме того, дисплей получил частоту обновления 165 герц — это делает картинку плавнее, а управление отзывчивее.
Инсайдер Experience More сообщает, что новинка будет работать на процессоре Dimensity 9500. Базовая версия получит 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной. По позиционированию K90 Max займет место между Redmi K90 и K90 Pro Max. При этом Redmi K90 Ultra все еще в разработке — он выйдет позже на китайском рынке и расположится между K90 и K90 Max.