Компания Redmi подтвердила выход K90 Max вместо ранее ожидаемого K90 Ultra. Новинка позиционируется как самый производительный смартфон в серии K.

Redmi готовится представить в Китае новый смартфон серии K. Устройство ориентировано на игры, а не на кратковременные пиковые нагрузки. Компания сделала ставку на стабильность.

Изображение: GizmoChina

Redmi K90 Max получил переработанную систему активного воздушного охлаждения. Производитель установил 18,1-миллиметровый вентилятор, который дает в 1,3 раза больший воздушный поток по сравнению с обычными конструкциями. Вертикальная структура воздухозаборника снижает сопротивление и увеличивает объем воздуха. По внутренним тестам, специальная конструкция каналов повышает эффективность охлаждения до 40%.

Изображение: GizmoChina

В компании также доработали несколько моментов, которые важны для игр. Сенсорный экран теперь быстрее реагирует на нажатия. Сеть держит соединение стабильнее. Вывод звука тоже улучшили — без уточнения, правда, каким именно способом. Кроме того, дисплей получил частоту обновления 165 герц — это делает картинку плавнее, а управление отзывчивее.

Изображение: GizmoChina