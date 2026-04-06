3DMark исключил флагманские модели REDMAGIC 11 Pro и 11 Pro+ из своего списка. Причина — производитель позволяет процессору работать на максимальной мощности без учета температурных ограничений.

Производители смартфонов все чаще используют продвинутые системы охлаждения, чтобы раскрыть возможности современных чипов. Однако такие решения не всегда соответствуют правилам тестовых платформ.

Изображение: WCCFTech / Gemini

3DMark исключил модели Redmagic 11 Pro и 11 Pro+ из списка поддерживаемых устройств. Платформа сочла их поведение в тестах нарушением правил. Речь идет не о подмене результатов, а о способе работы оборудования.

REDMAGIC использует испарительные камеры, вентиляторы и жидкостное охлаждение. Это позволяет чипу Snapdragon 8 Elite Gen 5 держать высокую производительность дольше обычного. По сути, система снимает ограничения, которые обычно защищают устройство от перегрева.

Именно это и стало причиной конфликта. 3DMark трактует игнорирование температурных лимитов как нечестное преимущество. При запуске теста смартфоны продолжают работать на максимальной мощности, даже если температура растет.

Пользователи отмечают, что устройства действительно достигают заявленных результатов. При этом в обычных условиях такие режимы не всегда доступны. В отдельных случаях тестовые образцы показывали более высокие показатели, чем серийные версии.

Компания REDMAGIC пока не изменила свою стратегию. Она продолжает делать ставку на максимальную производительность и сложные системы охлаждения.