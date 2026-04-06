Фанат PSP под ником Yakyah представил на платформе LEGO Ideas концепт модели Sony PSP-1000, состоящей из 333 деталей. Модель повторяет форму оригинальной консоли и включает экран, кнопки управления, боковой переключатель питания и порт для зарядки.

Проект также содержит выдвижной лоток для UMD-дисков с демонстрационным диском. Автор использовал цифровую платформу Bricklink Studio для сборки, полностью соблюдая правила LEGO и не применяя запрещенные методы соединения деталей.

Проект был запущен 1 апреля 2026 года и уже получил почти 2000 голосов. Для того чтобы LEGO рассмотрела возможность создания официального набора, концепту требуется 10 тысяч лайков от пользователей, одобряющих эту идею.

Идея создать модель пришла к автору во время поездки в дом, где прошли его детские годы. Он нашел свою старую PSP в коробке при уборке и захотел передать другим фанатам те же теплые воспоминания.