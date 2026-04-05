Фредерик Рейналь начал кампанию на Kickstarter для разработки игры PopCorn: Duel. Проект включает ремейк классической игры и специальный контроллер для Sega Mega Drive.

Разработчики снова обращаются к старым проектам, но иногда такие идеи получают неожиданное развитие. Новый проект Фредерика Рейналя (Frédérick Raynal) как раз относится к таким случаям.

Фредерик Рейналь, создатель Alone in the Dark 1992 года, запустил сбор средств на платформе Kickstarter для разработки игры PopCorn: Duel. Проект основан на его собственной игре PopCorn, вышедшей в 1988 году для ПК.

Игра относится к типу Breakout: игрок управляет ракеткой и разрушает блоки. Новая версия сохраняет основу, но добавляет дополнительные элементы и поддержку специального контроллера PopCorn Spinner.

Изначально Рейналь работал над адаптацией в рамках учебного проекта по программированию на языке C для Mega Drive с использованием SGDK. Идею предложил его знакомый Давид Мекерса, автор обучающих материалов по программированию.

Разработка велась поэтапно: от базовой механики с мячом и ракеткой до появления бонусов и противников. После завершения прототипа контроллера разработчик решил включить его в проект, так как аналогичных устройств для Mega Drive ранее не выпускали.

Рейналь отметил, что завершил проект в память о Мекерсе, который умер во время работы. На момент публикации кампания собрала около половины необходимой суммы.