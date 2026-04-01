Издание 32cars.ru сообщает, что на заводе Aurus в Елабуге продлили простой до конца второго квартала, а из регистрационных данных исчезла информация о полномочиях гендиректора Кирилла Дегусарова.

Канал «Русский автомобиль», на который ссылается 32cars.ru, отмечает сразу несколько тревожных сигналов вокруг елабужского завода Aurus. Предприятие уже находится в режиме простоя, и теперь его продлили до конца второго квартала. Сотрудникам платят примерно две трети оклада, но официальных объяснений от руководства никто не получил.

В регистрационных данных компании пропали сведения о том, что Кирилл Дегусаров наделён полномочиями гендиректора. Обычно это означает кадровую перестановку, хотя официально о смене руководителя пока не объявляли.

На предприятии, по словам источника, сотрудники гадают, что будет дальше. Понятных планов по развитию на этот год и на перспективу у завода нет. А конкуренция на рынке растет, требования к локализации ужесточаются.

При этом работу над рестайлингом Aurus Senat не сворачивали. Картина выходит противоречивая: конвейер стоит, люди получают неполную зарплату, в управлении неясность, но долгосрочные планы у бренда, судя по всему, остаются.