Канал «Русский автомобиль», на который ссылается 32cars.ru, отмечает сразу несколько тревожных сигналов вокруг елабужского завода Aurus. Предприятие уже находится в режиме простоя, и теперь его продлили до конца второго квартала. Сотрудникам платят примерно две трети оклада, но официальных объяснений от руководства никто не получил.
В регистрационных данных компании пропали сведения о том, что Кирилл Дегусаров наделён полномочиями гендиректора. Обычно это означает кадровую перестановку, хотя официально о смене руководителя пока не объявляли.
На предприятии, по словам источника, сотрудники гадают, что будет дальше. Понятных планов по развитию на этот год и на перспективу у завода нет. А конкуренция на рынке растет, требования к локализации ужесточаются.
При этом работу над рестайлингом Aurus Senat не сворачивали. Картина выходит противоречивая: конвейер стоит, люди получают неполную зарплату, в управлении неясность, но долгосрочные планы у бренда, судя по всему, остаются.