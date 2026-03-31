Кандидату предстоит не только пробовать изделия, но и оценивать их внешний вид, при этом соблюдая ряд требований и ограничений.

Мария Васильева, карьерный эксперт центра «Профессии будущего», рассказала агентству о вакансии, которая появилась в одном московском заведении. Там решили найти человека для дегустации куличей, точнее, их главной части — шапочек. За эту работу обещают платить от 4000 рублей.

Фото: Геннадий Черкасов

Соискатель должен искренне любить сладкое, разбираться во вкусах и, как сказано в требованиях, обладать «эстетическим интеллектом». Придётся работать в довольно плотном режиме: в час нужно пробовать больше десяти изделий.

Есть и еще одно условие, которое выделяет вакансию среди других. В отклике на нее нужно подробно объяснить, почему именно верхняя часть кулича вызывает интерес. Формальный ответ здесь не подойдет — важно развернутое объяснение.

Параллельно в столице открыли и другие временные позиции, связанные с пасхальной продукцией. В частности, крупная кондитерская компания ищет фасовщиков куличей, которым предстоит заниматься упаковкой, маркировкой и проверкой качества. В этом случае доход может варьироваться: от фиксированной оплаты за смену до значительно более высокого заработка при вахтовом графике – до 300 тысяч рублей.