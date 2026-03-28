Anthropic случайно раскрыла данные о новой ИИ-модели Claude Mythos. Новость об утечке обвалила акции компаний в сфере кибербезопасности.

Утечка информации о разрабатываемой модели Claude Mythos раскрыла ее возможности и одновременно указала на потенциальные риски, связанные с использованием таких систем, что сразу отразилось на настроениях инвесторов.

Черновые материалы с описанием Claude Mythos оказались в открытом доступе из-за ошибки при настройке системы управления контентом. После этого доступ к файлам ограничили. Компания подтвердила разработку модели и продолжает ее тестирование с ограниченным кругом пользователей.

Согласно опубликованным данным, модель демонстрирует более высокие результаты по сравнению с предыдущими решениями линейки Opus в задачах программирования, анализа и кибербезопасности. Также внутри проекта упоминается следующий этап развития — версия под названием Capybara.

В документах отдельно отмечены риски. Разработчики указывают, что такие системы способны ускорять поиск уязвимостей и усложнять защиту инфраструктуры.

Новость об утечке быстро повлияла на рынок. Акции Palo Alto Networks упали на 7%, CrowdStrike — на 6,4%, Zscaler — на 5,8%, Fortinet — на 4%. Ситуация напоминает февральский эпизод, когда презентация Claude Cowork обвалила капитализацию компаний корпоративного софта на 285 миллиардов долларов.