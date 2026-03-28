Глобальная версия Vivo X300 Ultra показала более низкие результаты в тестах по сравнению с китайской. При этом устройства используют одинаковую платформу и объем памяти.

GizmoChina обратило внимание на различия в результатах тестирования претендента на звание лучшего камерофона 2026 года – Vivo X300 Ultra: глобальная и китайская версии с одинаковыми характеристиками показали разную производительность, что вызывает вопросы к текущему состоянию устройства перед запуском.

Глобальная версия Vivo X300 Ultra с номером модели V2562 появилась в базе Geekbench. Новинка работает на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащено 16 ГБ оперативной памяти и использует Android 16. В тестах она набрала 3468 баллов в одноядерном режиме и 9644 — в многоядерном.

Китайская версия с индексом V2547DA показала более высокие результаты: 3722 и 11621 балл соответственно. При этом конфигурация совпадает, включая процессор и объем памяти.

Разница в показателях может указывать на программные ограничения или незавершенную оптимизацию глобальной версии. Иначе говоря, речь идет не о железе, а о текущем состоянии системы.

Презентация модели в Китае запланирована на понедельник. Глобальный запуск ожидается позже.