Intel Core 3 304 появился в базе Geekbench. Процессор получил необычную конфигурацию и показал рост частот.

В базе Geekbench появилась информация про новый Core 3 304 — один из представителей линейки Wildcat Lake. Чип сразу привлек внимание конфигурацией: вместо ожидаемых шести ядер система показывает только пять.

Запись в тесте указывает на схему 1+4 — одно производительное ядро и четыре энергоэффективных. Ранее для этой серии обсуждали вариант 2+4, поэтому текущее состояние выглядит нетипично. Самое простое объяснение — отключенное ядро, что часто встречается у ранних образцов.

Изображение: WCCFTech

По частотам картина ровнее. Базовый уровень — 1,5 ГГц, а максимальный разгон достигает 4,3 ГГц. На фоне Alder Lake-N и Twin Lake это заметный шаг вверх, особенно для сегмента с упором на экономию энергии.

Изображение: WCCFTech

Результаты теста выглядят уверенно: 2472 балла в одном ядре и 6708 в многопоточном режиме. Если сравнивать с Core i3 N300, разница ощутимая — прирост достигает примерно 86% и 49%. При этом энергопотребление, судя по утечкам, может доходить до 15 Вт. У предыдущих серий планка держалась на уровне 6–7 Вт, и этот момент частично объясняет разницу в цифрах.