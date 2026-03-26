Издание GizmoChina описывает, как военные проверяют роботов с ИИ в практических задачах, от логистики до разведки. Речь уже идет не об экспериментальных демонстрациях, а о регулярной работе, где техника выполняет конкретные задачи и накапливает опыт.

Phantom MK-1. Изображение: GizmoChina

Среди новых систем выделяется Phantom MK-1. Это гуманоидный робот ростом около 175 см и весом примерно 80 кг. Он переносит до 20 кг груза, ориентируется с помощью камер и датчиков и передвигается со скоростью до 6 км/ч. Разработчики проверяют его поведение в сложной обстановке, где важны устойчивость, координация и реакция на изменения вокруг.

При этом роботы не действуют сами по себе. Военные используют подход «человек в контуре управления». Проще говоря, система с ИИ анализирует ситуацию — распознает объекты, строит маршрут, предлагает варианты действий. Но финальное решение принимает человек, особенно если речь идет о применении силы.

Помимо гуманоидных моделей, активно работают и наземные беспилотные машины. По данным, которые приводит GizmoChina, в январе 2026 года они выполнили более 7000 задач. В основном это доставка снаряжения, разведка и вывоз раненых.

Ограничения остаются: батареи быстро садятся, техника стоит дорого, а сложные сценарии иногда сбивают алгоритмы. Тем не менее военные уже рассматривают совместное применение таких систем на суше, в воздухе и на море.