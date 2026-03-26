Бывший агент 007 рекламирует электрокар с тремя моторами, магнитореологической подвеской и режимом «крабовой походки». Премиальное подразделение BYD — Denza — готовит к выходу флагманский спорткар Z.

Denza начиналась как совместное предприятие BYD с Mercedes, но в 2024 году немецкий партнер вышел из проекта. Теперь китайский бренд самостоятельно и довольно успешно заходит в премиальный сегмент. Следующая цель — Porsche 911. На предварительных снимках ярко-оранжевый Z сфотографировали рядом с исполнительным вице-президентом BYD Стеллой Ли и Дэниелом Крейгом (Daniel Craig), известного по роли Джеймса Бонда.

Изображение: Carscoops

Официальных характеристик пока нет. Но судя по всему, Z получит силовую установку от электрического Z9 GT: три двигателя, батарея Blade на 100 кВт·ч и суммарная мощность более 950 л.с. Этого хватит, чтобы обойти Porsche 911, у которого нет полностью электрической версии.

В оснащении заявлены магнитореологическая подвеска и электронное рулевое управление. Ожидаются и дополнительные возможности, например режим, позволяющий автомобилю двигаться диагонально, что упрощает парковку и маневрирование в тесных пространствах.

BYD уже вывела на европейский рынок внедорожники – премиальный B8 и среднеразмерный гибридный B5, нацеленные на Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado. Спорткар Z должен закрепить присутствие бренда в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Дебют серийной версии состоится на фестивале скорости в Гудвуде.