Такие ролики помогают быстрее вызвать доверие и добиться перевода денег

Мошенники осваивают новые технологии. Если раньше для создания убедительной подделки требовалось дорогое оборудование, то теперь достаточно платной подписки на программу. Весь процесс занимает немного времени. Аферисты используют это, чтобы подделывать видео с лицами знакомых.

Схема работает так: человек получает видеосообщение от «руководителя» или звонок от «сотрудника полиции» с просьбой срочно перевести деньги. Знакомое лицо и голос снижают настороженность, а давление на эмоции не дает времени на раздумья.

Эксперт советует перед ответом сделать паузу и оценить ситуацию. Стоит обратить внимание на естественность мимики, живые паузы в речи. Если собеседник торопит и давит — это повод усомниться. Наличие личной информации тоже не гарантия подлинности: аферисты могут использовать ее для создания иллюзии близости. Эксперты советуют не реагировать сразу и проверять ситуацию. Лучше оценить, похоже ли поведение собеседника на привычное, и обратить внимание на детали — движения, мимику и речь.