Российский грузовой корабль «Прогресс-94» отправился сегодня к Международной космической станции. Ракета-носитель «Союз» отработала штатно, но на этапе выведения выяснилось: антенна, отвечающая за автоматическую стыковку, не заняла рабочее положение.

Изображение предоставлено Роскосмос

По имеющимся данным, остальные системы корабля функционируют без замечаний. «Прогресс» продолжает движение по расчетной траектории. Стыковка с модулем «Поиск» запланирована на утро вторника.

Инженеры пытаются устранить неполадку дистанционно. Если антенну не удастся раскрыть, управление возьмет на себя космонавт Роскосмоса Сергей Куд-Сверчков. Он проведет стыковку вручную, используя резервную систему сближения.

На борту «Прогресса-94» находится около трех тонн груза: продукты, топливо и расходные материалы для экипажа МКС. Корабль придет на смену «Прогрессу-92», который отстыковался от станции 16 марта.