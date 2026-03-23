Китайская компания Huawei вышла на японскую краудфандинговую платформу GreenFunding со своим новым роутером WiFi Mesh X3 Pro. Устройство поддерживает Wi-Fi 7 и отличается необычным дизайном с подсветкой.

Huawei решила переосмыслить внешний вид сетевого оборудования. Вместо скромной черной коробки, которую принято прятать в углу, компания предложила устройство, которое должно стоять на виду. Роутер WiFi Mesh X3 Pro, представленный на японской краудфандинговой платформе GreenFunding, получил светящуюся центральную панель с эффектом кристалла и радиатор в форме акульего плавника. На данный момент пользователи GreenFunding оформили заказов на сумму, в 86 раз превышающую изначально запланированный объем сбора.

Техническая начинка соответствует необычной внешности. Устройство работает на собственном чипе Huawei Gigahome, поддерживает технологии MLO, 4K-QAM и Multi-RU. В основном блоке два порта Ethernet на 2,5 Гбит/с. Шесть антенн обеспечивают покрытие, а система охлаждения в виде плавника, по заявлению производителя, предотвращает снижение производительности при длительных нагрузках.





Подсветку можно настроить под время суток. Режимы переключаются простым касанием корпуса. В комплекте предусмотрены спутники mesh-сети, повторяющие дизайн основного блока.





Пока роутер остается эксклюзивом для Японии. Стандартная цена составляет около 170 долларов. Учитывая успех кампании, Huawei может расширить географию продаж.