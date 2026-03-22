Vivo X300 Ultra не получит батарею на 7000 мАч, как утверждали ранние слухи. Утечка указывает на емкость 6600 мАч и раскрывает часть других характеристик смартфона.

Согласно информации, опубликованной GizmoChina, перед официальным запуском Vivo X300 Ultra в сети появилось изображение с ключевыми параметрами смартфона. Информация уточняет емкость аккумулятора и показывает, как компания сбалансировала характеристики.

Судя по утечке из Weibo, смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащен 16 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения еще на 16 ГБ. Встроенное хранилище достигает 512 ГБ.

В системе камер задействованы дополнительные чипы VS1 и V3+. Первый отвечает за предварительную обработку изображения, второй — за финальную доработку фото и видео.

Главное уточнение касается батареи. Вместо ожидаемых 7000 мАч устройство получит аккумулятор на 6600 мАч. Это больше, чем у Vivo X300 Pro с его 6510 мАч.

Сертификации указывают на поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также упоминается беспроводная зарядка на уровне 40 или 50 Вт.