Global_Chronicles
Black Shark выпустила кулер для смартфонов Back Clip 6 Pro с полноцветным дисплеем, мощностью 35 Вт
Black Shark выпустила в Китае охлаждающий аксессуар Back Clip 6 Pro Magnetic Edition. Устройство получило TEC-систему на 35 Вт и встроенный дисплей для отображения параметров работы.

Компания Black Shark представила в Китае кулер для смартфонов Back Clip 6 Pro Ice Cooling. Новинка пришла на смену прошлогодним моделям и заметно превосходит их по характеристикам: производитель заявляет снижение температуры до минус 25 градусов при комнатных 25 градусах.

 

Изображение - GizmoChina

В основе устройства — чип TEC размером 40 на 40 мм. Он выдает те самые 35 Вт мощности охлаждения. Black Shark утверждает, что эффективность выросла на треть по сравнению с предыдущим поколением. Внутри переработали компоновку и добавили охлаждающих элементов.

Изображение - GizmoChina

Кулер весит 104 г. Он крепится на телефоне с помощью магнитов с усилием 12 ньютонов. Для контроля работы инженеры установили два датчика температуры. Встроенный алгоритм на основе искусственного интеллекта подстраивает интенсивность охлаждения, чтобы избежать перегрева, переохлаждения и образования конденсата.

На корпусе разместили 0,71-дюймовый дисплей, на котором можно менять обои. На него выводятся показатели температуры, энергопотребления и обороты вентилятора. Добавили и 16 светодиодов RGB — настраиваются через приложение Black Shark Equipment Box.

Чтобы кулер работал на полную мощность, понадобится зарядное устройство от 40 Вт. Уровень шума не превышает 39 дБ.

#смартфоны #охлаждение #кулер #аксессуары #black shark #охлаждение для смартфона #back clip 6 pro #tec
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

Vergo
13:48
Поднять цену на видеокарты в 4 раза, а взамен получить этот никчемный пшик??? Ну, такое себе...
Эксперт сравнил качество изображения в Death Stranding 2 с трассировкой лучей и без неё на RTX 5080
Алекс Федор
13:34
ее и 4070 несупер уделает
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
Китя.
13:24
Zystax постоянно покупает новый комп только потом очухивается что бабла у него нема.
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
tolya21
13:20
5060Ti на 16 гб самая бесполезная карта. 4070 Супер её уделает везде
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
tolya21
13:18
Как же Вами легко манипулировать. Интел всегда был лучшим. Им и остался. АМД вышла вперед только в топ-сегменте самых дорогих процессоров.
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
Китя.
13:17
амудэ обрили.
AMD официально представила апскейлер FSR 4.1 — он работает только на видеокартах RX 9000
Kommunist7304
12:52
Мало вернуть советский гост на асфальт, надо чтобы и дороги строили по советскому гост-у и машин было как при Союзе. С последним люди явно не согласятся.
В России принят более строгий ГОСТ на асфальт для дорог
Евгений Богатов
12:46
А разрывает? Процент рынка говорит об обратном.
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Евгений Богатов
12:44
И Габен такой
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Overseer man
12:42
О нет, только не это. Дегенерация кадров не нужна!
PlayStation в будущем получит технологию генерации кадров с помощью ИИ
