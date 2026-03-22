Black Shark выпустила в Китае охлаждающий аксессуар Back Clip 6 Pro Magnetic Edition. Устройство получило TEC-систему на 35 Вт и встроенный дисплей для отображения параметров работы.

Компания Black Shark представила в Китае кулер для смартфонов Back Clip 6 Pro Ice Cooling. Новинка пришла на смену прошлогодним моделям и заметно превосходит их по характеристикам: производитель заявляет снижение температуры до минус 25 градусов при комнатных 25 градусах.

В основе устройства — чип TEC размером 40 на 40 мм. Он выдает те самые 35 Вт мощности охлаждения. Black Shark утверждает, что эффективность выросла на треть по сравнению с предыдущим поколением. Внутри переработали компоновку и добавили охлаждающих элементов.

Кулер весит 104 г. Он крепится на телефоне с помощью магнитов с усилием 12 ньютонов. Для контроля работы инженеры установили два датчика температуры. Встроенный алгоритм на основе искусственного интеллекта подстраивает интенсивность охлаждения, чтобы избежать перегрева, переохлаждения и образования конденсата.

На корпусе разместили 0,71-дюймовый дисплей, на котором можно менять обои. На него выводятся показатели температуры, энергопотребления и обороты вентилятора. Добавили и 16 светодиодов RGB — настраиваются через приложение Black Shark Equipment Box.

Чтобы кулер работал на полную мощность, понадобится зарядное устройство от 40 Вт. Уровень шума не превышает 39 дБ.