Издание GizmoChina, ссылаясь на данные инсайдера Digital Chat Station, сообщает о возможном возвращении устаревших технологий в новые смартфоны. Производители намерены экономить на комплектующих, чтобы сдержать рост розничных цен.

Согласно утечке от авторитетного источника Digital Chat Station (DCS), в спецификациях будущих смартфонов намечаются неожиданные изменения. Главная причина — глобальное подорожание компонентов памяти, из-за которого бренды ищут способы не отпугнуть покупателя высокими ценниками.

В спецификациях будущих новинок вдруг начали всплывать детали, которые в 2026 году выглядят несколько архаично. Речь идет о 90-герцовых экранах с каплевидным вырезом, пластиковых рамках и слотах для microSD. Некоторые модели и вовсе могут выйти в топовой конфигурации 8/512 ГБ — без увеличения оперативной памяти.

Пока одни производители соревнуются в частоте обновления дисплеев и внедряют подэкранные камеры, другие, судя по данным DCS, сворачивают в другую сторону. OnePlus, Oppo, Vivo и Samsung уже подняли цены на бюджетные линейки. Платежеспособный спрос, похоже, не успевает за этой гонкой.

Поэтому инженеры идут на компромисс: возвращают microSD и старые типы вырезов, чтобы снизить себестоимость. В итоге пользователи получат менее маржинальные устройства, но снова смогут расширять память картами памяти — возможность, которую многие считали безвозвратно утерянной.