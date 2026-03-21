Sony может изменить подход к выпуску игр PlayStation на ПК. По данным инсайдеров, компания пересматривает планы по портированию и запуску собственного лаунчера.

Последние несколько месяцев в сети циркулировали слухи о том, что Sony готовит собственный лаунчер для ПК и расширяет выпуск эксклюзивов на компьютерах. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер ставит точку в этих обсуждениях. По его информации, компания изменила подход и теперь намерена оставлять больше одиночных эксклюзивов на PS5, сократив количество их переносов на ПК.

Изображение - Notebookcheck

Sony продолжит выпускать на ПК многопользовательские проекты, рассчитанные на долгосрочную поддержку — такие как Helldivers 2. А вот одиночные блокбастеры вроде Marvel's Wolverine и Saros, вероятно, останутся только на PS5. Шрайер отмечает, что снижение прибыли от переноса игр в Steam повлияло на это решение.

Любой собственный лаунчер PlayStation для ПК столкнулся бы с серьезной проблемой: Steam контролирует около 75% рынка. Чтобы окупить разработку и поддержку платформы, Sony пришлось бы продавать игры в разы большими тиражами. Данные по продажам сюжетных кроссплатформенных релизов показывают, что они редко достигают показателей Helldivers 2.

Кроме того, Sony готовит PS6, а Valve — новые Steam Machines. Обе компании нацелены на одну аудиторию. Эксклюзивы остаются главным инструментом, который удерживает покупателей у консольного оборудования. По словам Шрайера, в ближайшее время Sony подтвердит свой отказ от широких кроссплатформенных релизов либо на звонке с инвесторами, либо в ходе рекламной кампании новых игр.