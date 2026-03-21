Global_Chronicles
Часы без батареек: Новая технология превращает тепло тела в энергию для носимой электроники
Издание Notebookcheck со ссылкой на журнал Science Advances сообщает о разработке Сеульского национального университета. Инженеры создали гибкий источник питания, который не нуждается в батарейках и использует разницу температур между кожей и окружающим воздухом.

Идея питать фитнес-браслеты или датчики за счет тепла тела не нова. Проблема была в физике: чтобы получить ток, нужен перепад температур, но в тонкой пленке, прижатой к коже, тепло уходит вертикально, не успевая создать «холодную» и «горячую» зоны.

Фото: Science Advances

Обычно инженеры решали эту задачу через громоздкие складчатые конструкции — они работали, но для футболки или часов такое не подходило. Группа из Сеульского национального университета предложила другое решение. Они добавили в эластичную силиконовую основу участки с теплопроводящими частицами меди. В итоге тепло не уходит вверх, а распределяется вдоль поверхности. Появляются соседние теплые и холодные зоны — именно то, что нужно для генерации энергии. Конструкция остается плоской и гибкой.

Устройство изготавливают методом печати специальными чернилами. Такие элементы можно собирать модулями под любую форму корпуса. Получается, что основное препятствие для термоэлектрических пленок — отсутствие градиента температуры — обошли не за счет утолщения, а за счет изменения направления теплового потока. Никаких батареек. Только тело и силикон.

#носимые устройства #умная одежда #термоэлектрический генератор
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

Василий Журавлёв
17:56
"Пока Epic Games подминает под себя игровую индустрию" Дальше можно не читать
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Роман Беляков
17:44
Автора в доте за читы забанили, вот он решил высказаться? Какой к чертям егс? Никто даже рядом со стимом не валялся. Им нафик не нужны ни Стим деки, ни Стим машины. Даже если они в минус по ним уйдут,...
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Garthar
17:18
$3000 долларов за бугром это за чертой бедности буквально. Там только жилье более менее нормальное не в жопе мира в $2000 выйдет и самая базовая мед страховка еще $500.
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
randomXP
17:00
Вероятнее влияние "эффективных манагеров" и "успешных маркетологов" , которые в железках в принципе не разбираются, как и в реальных потребностях. И если раньше не было конкурента и можно было проплат...
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
Maxim Korneev
16:56
Отличный наброс, валв и так известна своими проебами дат и это норм (Valve time), про егс даже не начинай как было говном так и осталось, смысла 0, инфраструктуры 0
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Сергей Анатолич
16:43
Ерунда. Аэрофлот процветал в СССР пока ельцын его не уничтожил целенаправленно. После чего его тупо продали с молотка за копейки как и всё в 90е годы. В своё время с компанией "Аэрофлот" поспорить в...
В Минтрансе заявили о необходимости увеличения авиационной подвижности населения на 50% к 2030 году
komatoz2000
16:41
Раньше были времена, а теперь мгновения. раньше хер стоял с утра, а теперь давление. НИЧТО не ново в этом подлунном мире ,всё развивается по спирали, вне наших же ланий :).
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
No Fate
16:30
Вот идиоты, просто верните Советский ГОСТ на асфальт. Зачем изобретать велосипед ?
В России принят более строгий ГОСТ на асфальт для дорог
si-cat
16:12
IT развивается "прогрессивно" исходя исключительно из своих потребностей. На хотелки юзверей ей глубоко плевать - их сначала софтово, а потом хардварно поставят раком и заставять глотать 😒
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
si-cat
16:07
"...Компания Intel собирается перенять у AMD политику долгосрочной поддержки сокетов для своих процессоров.." Как там у Владимира Семёновича? "Ой, Вань - смотри какие клоуны!" 😒😒😒
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
