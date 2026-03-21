Издание Notebookcheck со ссылкой на журнал Science Advances сообщает о разработке Сеульского национального университета. Инженеры создали гибкий источник питания, который не нуждается в батарейках и использует разницу температур между кожей и окружающим воздухом.

Идея питать фитнес-браслеты или датчики за счет тепла тела не нова. Проблема была в физике: чтобы получить ток, нужен перепад температур, но в тонкой пленке, прижатой к коже, тепло уходит вертикально, не успевая создать «холодную» и «горячую» зоны.

Обычно инженеры решали эту задачу через громоздкие складчатые конструкции — они работали, но для футболки или часов такое не подходило. Группа из Сеульского национального университета предложила другое решение. Они добавили в эластичную силиконовую основу участки с теплопроводящими частицами меди. В итоге тепло не уходит вверх, а распределяется вдоль поверхности. Появляются соседние теплые и холодные зоны — именно то, что нужно для генерации энергии. Конструкция остается плоской и гибкой.

Устройство изготавливают методом печати специальными чернилами. Такие элементы можно собирать модулями под любую форму корпуса. Получается, что основное препятствие для термоэлектрических пленок — отсутствие градиента температуры — обошли не за счет утолщения, а за счет изменения направления теплового потока. Никаких батареек. Только тело и силикон.