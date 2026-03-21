Издание Ведомости сообщает, что в начале марта в России вырос объем электронной почты

Перебои в работе Telegram и сбои мобильной связи в Москве заставили компании искать альтернативные способы доставки сообщений. Статистика показывает: бизнес все чаще обращается к электронной почте. Специалисты Unisender и «Рег.решений» изучили данные почтовых клиентов — от Yandex и Mail до Gmail — в сегментах образования, ритейла, IT и электронной коммерции. За две недели марта объем отправленных писем превысил 625 млн, что на треть больше, чем год назад. Пользователи стали внимательнее относиться к входящим сообщениям: открываемость писем выросла.

Фото : Алексей Орлов / Ведомости

В «Рег.решениях» объясняют это тем, что email снова воспринимается как предсказуемый и управляемый канал. Он не зависит от решений сторонних платформ и не требует подстраиваться под чьи-то правила игры. В Unisender добавляют: когда мессенджеры начинают работать с перебоями, именно электронная почта оказывается для компаний самым надежным способом связи. Директор по разработке CommuniGate Pro Борис Моисеев считает, что email, особенно развернутый на собственных мощностях, остается единственным по-настоящему устойчивым каналом для коммуникаций, от которых зависит работа бизнеса.

При этом, как отмечают аналитики, переход на собственные почтовые серверы идет медленно. В прошлом году корпоративные домены использовали только 13,7% клиентов. Подавляющее большинство по-прежнему полагается на внешние сервисы — и в первую очередь на Gmail.

Сооснователь мессенджера «Пачка» Григорий Любачев считает, что почта не сможет заменить живое общение в реальном времени, к которому привыкли пользователи Telegram. По его мнению, она останется инструментом для массовых рассылок и уведомлений. А для оперативной переписки компании присматриваются к отечественным корпоративным платформам — Express, «Пачка», «Яндекс мессенджер», VK WorkSpace. Тем более что иностранные аналоги вроде Slack и MS Teams для многих организаций уже недоступны из-за санкций.