Blue Origin подала заявку на создание спутниковой сети для обработки данных

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, раскрыла детали проекта Sunrise в документах для Федеральной комиссии по связи США (FCC). Речь идет о создании орбитальной инфраструктуры, которая должна взять на себя часть нагрузки по обработке данных и работе с ИИ. Проект Sunrise предусматривает развертывание группировки из 51 600 спутников. Аппараты разместят на солнечно-синхронных орбитах на высоте от 500 до 1800 километров с наклоном до 104 градусов. В каждой орбитальной плоскости планируют держать сотни спутников, формируя плотную сеть.

Каждый аппарат получит несколько типов антенн для стабильной связи. При этом основную роль сыграют оптические каналы между спутниками — такой подход снижает нагрузку на радиочастоты. Передачу данных на Землю обеспечат через систему TeraWave и наземные сети. Компания связывает проект с ростом спроса на вычисления для искусственного интеллекта. По сути, часть инфраструктуры хотят вынести в космос, чтобы расширить доступ к таким мощностям.

В заявке для FCC Blue Origin отдельно подчеркнула вопросы спектра и безопасности как основополагающего принципа. Сеть планируют развернуть в диапазонах 18,8–19,3 и 28,6–29,1 ГГц. При этом компания утверждает, что система не создаст помех и сможет работать в условиях высокой плотности спутников. Вместе с тем, в документах не раскрывают, как именно будут обслуживать и ремонтировать тысячи аппаратов, которые выйдут из строя.