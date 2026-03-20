Издание WCCFTech сообщает, что пользователь Reddit купил игровой ПК iBuyPower всего за 1000 долларов. При этом стоимость аналогичной сборки из отдельных компонентов приближается к 2500 долларов.

По данным WCCFTech, покупатель обнаружил в рознице готовый компьютер iBuyPower с топовой конфигурацией по цене, которая не соответствует текущему рынку комплектующих, где память и накопители заметно подорожали.

Изображение: Reddit

Речь идет о системе с процессором Ryzen 7 9800X3D и видеокартой GeForce RTX 5070. В конфигурацию также входят 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 2 ТБ. Дополнительно установлены жидкостное охлаждение, материнская плата на платформе AM5, блок питания и корпус, а в комплект добавлены клавиатура и мышь.

Если считать по отдельности, одна только связка процессора и видеокарты сейчас приближается к тысяче долларов. При этом память DDR5 подорожала в несколько раз, а SSD — в три-четыре раза по сравнению с прежними уровнями. Видеокарты тоже выросли в цене примерно на 20–30% относительно конца 2025 года.

На этом фоне покупка готовой системы за 1000 долларов выглядит исключением. Совокупная стоимость аналогичных комплектующих достигает примерно 2500 долларов, то есть пользователь Reddit u/tdcdude17 заплатил меньше половины их рыночной цены.

