Ученые создали шкалу для оценки депрессии после видеоигр. Новый инструмент помогает зафиксировать эмоциональные реакции игроков после завершения игр.

После десятков часов, проведенных в любимой игре, ее завершение может вызывать чувство потери и пустоты — это явление геймеры часто обсуждают на форумах, но до недавнего времени оно оставалось за рамками научных исследований. Психологи провели два исследования с участием 373 игроков, чтобы выяснить, из чего складывается это состояние, и разработали первый инструмент для его измерения.

Ученые назвали явление постигровой депрессией (P-GD) и выделили четыре его составляющие. Первая — навязчивые мысли о сюжете и персонажах, когда игра продолжает крутиться в голове даже после завершения. Вторая — сложное переживание финала, которое может разочаровывать или, наоборот, слишком сильно задевать. Третья — желание перепройти игру, чтобы продлить контакт с миром. Четвертая — медиа-ангедония, то есть потеря интереса к другим играм.

Самый интенсивный аспект, по словам исследователей, — размышления, связанные с игрой. Меньше всего опрошенные страдали от потери интереса к другим развлечениям.

Выяснилось, что наибольший риск постигровой депрессии — у поклонников ролевых игр (RPG). В таких проектах игроки дольше всего выстраивают связь с героем, влияют на его судьбу решениями, и виртуальный мир становится для них значимым эмоциональным пространством.

Психолог Камиль Янович сравнивает P-GD с горем после расставания или завершения важного жизненного этапа. «Для многих геймеров виртуальный мир становится настолько значимым источником эмоций, что возвращение к повседневной жизни требует времени и соответствующих психологических инструментов», — поясняет он. При этом склонность к навязчивым размышлениям и пессимистическому осмыслению событий, как показало исследование, усиливает интенсивность переживаний.