Издание GizmoChina сообщает, что Samsung продолжает работу над новыми форм-факторами смартфонов. Речь идет о TriFold второго поколения и устройстве со сдвижным экраном.

Буквально три дня назад мы сообщали о том, что эксперимент с одним из самых необычных складных смартфонов Samsung – Galaxy Z TriFold – продлился недолго. Но, как выяснилось, компания не собирается закрывать данную разработку. Источник yeux1122 утверждает, что параллельно с завершением продаж первого смартфона-раскладушки инженеры уже работают над вторым поколением.

Новинка, которую, скорее всего, назовут Galaxy Z TriFold 2, находится на ранней стадии прототипирования. Главная цель разработчиков — сделать шарнир. По словам инсайдера, большую часть проверок новой конструкции уже завершили, и в итоге устройство должно стать заметно тоньше и легче. Оригинальная модель в сложенном виде имела толщину 12,9 мм, что делало ее не самым удобным вариантом для повседневного ношения. Ожидается, что следующая версия приблизится к параметрам Galaxy Z Fold 7, хотя из-за более сложной конструкции шарнира все равно останется чуть толще.

Между тем компания экспериментирует и с другим форм-фактором. Речь идет об устройстве со сдвижным OLED-экраном. В отличие от моторизованных концептов, которые Samsung показывала на выставках, новинка получит ручной механизм. В разложенном состоянии дисплей достигает примерно 7 дюймов, превращая телефон в небольшой планшет.

Выход обоих устройств ожидают примерно в середине следующего года. У Samsung есть время довести до ума прочность конструкций и вопрос с видимостью складки — для тройного механизма это особенно критично. Первый TriFold, судя по всему, выполнил свою задачу экспериментального образца: спрос на ограниченные партии показал, что интерес к таким смартфонам есть.