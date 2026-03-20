Global_Chronicles
Xiaomi представила SU7 нового поколения с запасом хода 902 км и разгоном до 100 км/ч за 3,08 секунды
Стало известно о начале продаж обновленного электромобиля Xiaomi SU7. Производитель сделал акцент на увеличении запаса хода до 902 километров и модернизации интерьера, где почти все поверхности, с которыми контактирует человек, теперь отделаны мягкими материалами.

На официальном сайте mi.com опубликована подробнейшая информация о новом поколении седана Xiaomi SU7. Компания представила автомобиль в трех комплектациях — Standard, Pro и Max, цены на который стартуют от 219 900 юаней (около 2,7 млн руб. по курсу ЦБ на 20.03.2026). Главная особенность новинки кроется не только в улучшенной динамике, но и в комплексной переработке конструкции: инженеры увеличили запас хода, пересмотрели дизайн кузова и добавили технологии, которые раньше встречались только в премиальном сегменте.

В основе линейки лежит двигатель Xiaomi HyperEngine V6s Plus с максимальной частотой вращения 22 000 об/мин. Благодаря этому версия Max разгоняется до 100 км/ч за 3,08 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч. При этом запас хода у модификации Pro составляет 902 км по циклу CLTC — один из лучших показателей в классе. Такая эффективность обеспечивается интегральной технологией батареи CTB (Cell-to-Body) и системой управления потоком энергии, которая доводит КПД передачи энергии от батареи к колесу до 94%.

Внешность автомобиля сохранила узнаваемые черты, но получила новые цвета окраски. Помимо возвращающихся оттенков, таких как Минерально-серый (Mineral Gray) и Жемчужно-белый (Pearl White), в гамму добавили Прибрежный синий (Coastal Blue), Огненно-красный (Vibrant Red) и Изумрудно-зеленый (Viridian Green). Последний содержит натуральные перламутровые частицы малахита, из-за чего цвет меняется в зависимости от угла обзора. Также изменилась конструкция воздухозаборной решетки: она стала более лаконичной и спортивной, а в нее интегрировали 4D-радар миллиметрового диапазона.

Салон, по заявлению производителя, претерпел масштабные изменения. Передние сиденья получили 18-позиционную электрорегулировку и выдвижную подставку для ног, а для переднего пассажира доступна опциональная конфигурация «нулевой гравитации» с углом наклона 123 градуса. Почти 100% поверхностей, с которыми часто соприкасаются водитель и пассажиры, обтянуты мягким покрытием, рулевое колесо отделано кожей Nappa. Круговая подсветка салона длиной 3636 мм теперь имеет трехслойную конструкцию, объединяя прямое и непрямое освещение, которое синхронизируется с музыкой.

В стандартной комплектации всех моделей появился электрический передний багажник объемом 105 литров, который можно открыть восемью способами, включая голосовое управление и UWB-контроль приближения. Система помощи водителю работает на архитектуре XLA с вычислительной платформой NVIDIA DRIVE AGX Thor мощностью до 700 TOPS. В оснащение входят лидар, 4D-радар, одиннадцать камер высокого разрешения и двенадцать ультразвуковых радаров.

Система быстрой зарядки позволяет восполнить до 670 км пробега за 15 минут, а уровень заряда с 10 до 80% поднимается за 12 минут при пиковой мощности 5,2C. Это напрямую влияет на сценарии повседневного использования, особенно в городе.

Шасси Smart Chassis 2.0 регулирует подвеску в зависимости от дорожных условий, меняя жесткость и клиренс. Система поддерживает несколько режимов и автоматически адаптируется, включая отдельную настройку для мокрой дороги с перераспределением тяги.

Цифровая архитектура также изменилась. В систему встроены чипы Snapdragon 8 Gen 3 и NVIDIA DRIVE AGX Thor, которые обеспечивают работу ассистентов и мультимедиа. Архитектура XLA улучшает обработку дорожных ситуаций и добавляет функции голосового управления, включая парковку и изменение параметров движения.

Предзаказы на новое поколение уже открыты через приложение Xiaomi EV и мини-программу в WeChat.

* все иллюстрации – Xiaomi 

#xiaomi #цены #новинка #электромобиль #xiaomi su7 #запас хода #ev #hyperengine v6s plus #smart chassis 2.0 #xiaomi smart chassis 2.0
Источник: mi.com
